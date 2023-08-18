Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 2-0'lık skorla kazandı.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Çekdar Orhan, 82. dakikada Mert Kurt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Giresunspor ilk galibiyetini alıp puanını 3'e yükseltti. Çorum FK ise 3 puanda kaldı.
Çorum FK önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına giderken Giresunspor sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Çekdar Orhan, 82. dakikada Mert Kurt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Giresunspor ilk galibiyetini alıp puanını 3'e yükseltti. Çorum FK ise 3 puanda kaldı.
Çorum FK önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına giderken Giresunspor sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.