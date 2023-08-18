Giresunspor, Çorum deplasmanından zaferle ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Giresunspor, Çorum FK'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Çorum deplasmanından zaferle ayrıldı
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18 Ağustos 2023 22:58
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 23:08
Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 2-0'lık skorla kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Çekdar Orhan, 82. dakikada Mert Kurt kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor ilk galibiyetini alıp puanını 3'e yükseltti. Çorum FK ise 3 puanda kaldı. 

Çorum FK önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına giderken Giresunspor sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. 

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