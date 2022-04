Giresunspor Başkanı Karaahmet: 'Hakan hocamızla devam edeceğiz'

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, GZT Giresunspor'un Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası stat çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Karaahmet, Giresunspor için önemli bir maçı geride bıraktıklarını belirleterek, "Giresunspor bu sene de farklı şeyler yapmaya çalışıyor. Her fırsatta söylüyoruz. Gerek ekonomi yönetimiyle, gerekse yeni ve genç oyuncular oynatma konusunda da iddiası vardı. Bugün de çok önemli bir rakibe karşı oynadık. Çok şükür güzel bir maçtı. Beşikataş'a karşı gol yemeden alınmış beraberlik bizim için güzel bir sonuç." dedi.



Giresunspor'un bu sonuçla düşme hattından biraz daha uzaklaştığına işaret eden Karaahmet, "Puanımızı bir an önce yukarılara taşıyıp artık küme düşme hattı ile arayı iyice açıyoruz. Çok şükür Giresunpor küme düşme hattında çok uzaklaştı. Daha maçlarımız var. Ama bu maçları kazanacak Giresunspor oyunculara sahip. O konuda problem yok." diye konuştu.



Beşiktaş'tan alınan 1 puanın değerli olduğuna işaret eden Karaahmet, "Bugün belki de seyirci rekoru kırılmıştı. Stat yeni saçıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde yapılmış bir stattı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu statlar dolmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor. Bugün ilk defa Beşiktaş'a karşı 22 bin civarında seyirciyle oynadık. Nasıl bir şölen olduğunu da hep beraber izledik. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.



Bir gazetecinin gelecek sezon Teknik Direktör Hakan Keleş ile yollarına devam edip etmeyeceği yönündeki soruya ise Karaahmet, şu yanıtı verdi:



"Hocam ben olduğum sürece burada bu konuda bir problem yok. Kendisine de hep söylüyorum. İstediğin kadar sözleşme yapabiliriz şeklinde. Özellikle bizim gibi Anadolu kulüplerinin sürekli hoca değiştirmek gibi bir lüksü olmamalı. Sabretmeliyiz. Bu konuda Giresunspor bir örnek oluyor. İnşallah başarılı oluruz. Birilerine de örnek teşkil ederiz. Tabi ki her başkan her yönetim kurulu kendisine hoca kararı alma noktasında özgür. Ama bir hocayla, ligi bitirmek hatta geçen sene şampiyon olduğunuz hocayla devam edip, sonra bu ligi onunla bitirmek gerçekten çok büyük mutluluk. İşte böyle olunca da böyle bir başarı hikayesinin anlamı oluyor. O yüzden Hakan hocamıza güveniyoruz. Çünkü ne yaptığını biliyor. Elindeki kadro ile ne oynayacağını biliyor. Bunu en iyi şekilde çalışarak yapıyor. Zaten kulübe karşı inanılmaz bir katkısı var. O yüzden inşallah Hakan hocamızla devam edeceğiz."





