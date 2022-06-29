Giresun'da Varol Taşar sesleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Giresunspor, İsviçre 1. Lig ekiplerinden FC Luzern forması giyen Varol Taşar'la anlaştığı öğrenildi. Giresunspor yönetiminin en kısa zamanda transferi açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon 23 maça 25 yaşındaki orta saha 1 gol atma başarısı gösterdi.
(Gazete Giresun)
Giresunspor, İsviçre 1. Lig ekiplerinden FC Luzern forması giyen Varol Taşar'la anlaştığı öğrenildi. Giresunspor yönetiminin en kısa zamanda transferi açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon 23 maça 25 yaşındaki orta saha 1 gol atma başarısı gösterdi.
(Gazete Giresun)
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