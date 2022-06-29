Giresun'da Varol Taşar sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, FC Luzern'de forma giyen orta saha oyuncusu Varol Taşar'ı kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Giresun'da Varol Taşar sesleri
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29 Haziran 2022 17:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Giresunspor, İsviçre 1. Lig ekiplerinden FC Luzern forması giyen Varol Taşar'la anlaştığı öğrenildi. Giresunspor yönetiminin en kısa zamanda transferi açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 23 maça 25 yaşındaki orta saha 1 gol atma başarısı gösterdi.

(Gazete Giresun)

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