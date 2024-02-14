Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı!

Rangers'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Giovanni van Bronckhorst, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BİRKAÇ TAKIMDAN TEKLİF ALDIM"
Fernando Santos'un göreve gelmesinden önce adı ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan Hollandalı teknik adam, "Birkaç kulüpten teklif aldım ve bunlardan biri kamuoyunda yer aldığı gibi doğru ancak bana yeniden başlamak istediğimi hissettiren bir takım yoktu" dedi.
NAC Breda'nın, teknik direktörü Jean-Paul van Gastel'e Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılığı için izin vermediği ve van Bronckhorst'un bu nedenle Beşiktaş'a gitmediği iddia edilmişti. Bu konuya da açıklık getiren Van Bronckhorst, kararın kendisine ait olduğunu söyledi ve "Gitmememin nedeninin istediğim yardımcı antrenörü bulamamam olduğunu okudum. Ama birkaç antrenör bana katılmak istedi." şeklinde konuştu.
"HER ŞEYİ ARAŞTIRMALISINIZ"
49 yaşındaki teknik adam sözlerine, "Bir kulüp sizinle ilgilendiğinde her şeyi araştırmak zorundasınız. Kulübün durumu, pozisyonu ve tabii ki oyuncular, her şeyi. Nihayetinde bir kulübün tam resmine ulaşırsınız ve bu resme dahil olmak isteyip istemediğinize karar verirsiniz. Benim için durum ikincisiydi" şeklinde konuştu.
"HER ZAMAN DİNLEMEK İSTERİM"
Hollandalı teknik adam son olarak, "Benim için bir kulübe katılma zamanı değildi ve ben de bir kulüp aramıyorum. Şu anki hayatımdan çok memnunum ancak iyi bir kulüp varsa söyleyeceklerini her zaman dinlemek isterim" sözlerini sarf etti.
Rangers'tan Kasım 2022 tarihinde ayrılan Giovanni van Bronckhorst, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev almadı.
"BİRKAÇ TAKIMDAN TEKLİF ALDIM"
Fernando Santos'un göreve gelmesinden önce adı ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan Hollandalı teknik adam, "Birkaç kulüpten teklif aldım ve bunlardan biri kamuoyunda yer aldığı gibi doğru ancak bana yeniden başlamak istediğimi hissettiren bir takım yoktu" dedi.
NAC Breda'nın, teknik direktörü Jean-Paul van Gastel'e Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılığı için izin vermediği ve van Bronckhorst'un bu nedenle Beşiktaş'a gitmediği iddia edilmişti. Bu konuya da açıklık getiren Van Bronckhorst, kararın kendisine ait olduğunu söyledi ve "Gitmememin nedeninin istediğim yardımcı antrenörü bulamamam olduğunu okudum. Ama birkaç antrenör bana katılmak istedi." şeklinde konuştu.
"HER ŞEYİ ARAŞTIRMALISINIZ"
49 yaşındaki teknik adam sözlerine, "Bir kulüp sizinle ilgilendiğinde her şeyi araştırmak zorundasınız. Kulübün durumu, pozisyonu ve tabii ki oyuncular, her şeyi. Nihayetinde bir kulübün tam resmine ulaşırsınız ve bu resme dahil olmak isteyip istemediğinize karar verirsiniz. Benim için durum ikincisiydi" şeklinde konuştu.
"HER ZAMAN DİNLEMEK İSTERİM"
Hollandalı teknik adam son olarak, "Benim için bir kulübe katılma zamanı değildi ve ben de bir kulüp aramıyorum. Şu anki hayatımdan çok memnunum ancak iyi bir kulüp varsa söyleyeceklerini her zaman dinlemek isterim" sözlerini sarf etti.
Rangers'tan Kasım 2022 tarihinde ayrılan Giovanni van Bronckhorst, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev almadı.