Giovanni van Bronckhorst: 'Kariyerim boyunca unutmayacağım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı 5-0 kazanılan Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kupadan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız." dedi.
Galibiyetin formülünü açıklayan van Bronckhorst, "Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu. Çok çalıştık. İlk yarıda her iki takım da elinden geleni yaptı. Biz her şeyimizi verdik. Oyunun sonlarına doğru daha fazla gol bulduk. Bunlar da galibiyeti pekiştiren goller oldu." sözlerini sarf etti.
Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen sezonun lig şampiyonuna karşı büyük bir maç oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Bunun keyfini çıkaracağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Camiayı ve Beşiktaş taraftarlarını mutlu ettiğimiz için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
Ciro Immobile'nin 21. saniyede attığı ilk golün önemine dikkati çeken Van Bronckhorst, "İyi başlamak güzel bir hissiyat. Ciro Immobile bu fırsatı bekliyordu. İlk golde fırsatı da kendisi yarattı. Maça bundan daha iyi başlayamazdık. Rakibimiz dönmek istedi ama boşluklardan faydalandık. Attığımız ilk gol çok önemliydi. Yüzümüzü lige dönüyoruz. Geçen sezonki farkı kapatacağız. Şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyoruz. Çok çalışacağız. Geçen sezondan daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Karşılaşmada 5'inci ve son golü atan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Hekimoğlu'yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Giovanni van Bronckhorst, "Mustafa'nın geleceğini çok parlak görüyorum. Beşiktaş'a imza attığımda bana kadroyla ilgili bilgi verildi. Mustafa'nın ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Gelecek vaat eden bir oyuncu. Fizik olarak güçlü ve akıllı koşuları var. Kendisini geliştireceğiz. Semih ve Mustafa gibi 2 genç yeteneğe sahip olduğumuz için kendimi kutsanmış hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kupadan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız." dedi.
Galibiyetin formülünü açıklayan van Bronckhorst, "Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu. Çok çalıştık. İlk yarıda her iki takım da elinden geleni yaptı. Biz her şeyimizi verdik. Oyunun sonlarına doğru daha fazla gol bulduk. Bunlar da galibiyeti pekiştiren goller oldu." sözlerini sarf etti.
Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen sezonun lig şampiyonuna karşı büyük bir maç oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Bunun keyfini çıkaracağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Camiayı ve Beşiktaş taraftarlarını mutlu ettiğimiz için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
Ciro Immobile'nin 21. saniyede attığı ilk golün önemine dikkati çeken Van Bronckhorst, "İyi başlamak güzel bir hissiyat. Ciro Immobile bu fırsatı bekliyordu. İlk golde fırsatı da kendisi yarattı. Maça bundan daha iyi başlayamazdık. Rakibimiz dönmek istedi ama boşluklardan faydalandık. Attığımız ilk gol çok önemliydi. Yüzümüzü lige dönüyoruz. Geçen sezonki farkı kapatacağız. Şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyoruz. Çok çalışacağız. Geçen sezondan daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Karşılaşmada 5'inci ve son golü atan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Hekimoğlu'yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Giovanni van Bronckhorst, "Mustafa'nın geleceğini çok parlak görüyorum. Beşiktaş'a imza attığımda bana kadroyla ilgili bilgi verildi. Mustafa'nın ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Gelecek vaat eden bir oyuncu. Fizik olarak güçlü ve akıllı koşuları var. Kendisini geliştireceğiz. Semih ve Mustafa gibi 2 genç yeteneğe sahip olduğumuz için kendimi kutsanmış hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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