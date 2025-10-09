09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Giannis: "Bucks'a bağlıyım ama geleceğe dair açık fikirliyim"

Milwaukee Bucks süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımına olan bağlılığını yinelerken, önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmelere bağlı olarak fikrinin değişebileceğini de kabul etti.

calendar 09 Ekim 2025 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Giannis: 'Bucks'a bağlıyım ama geleceğe dair açık fikirliyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımına olan bağlılığını yinelerken, önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmelere bağlı olarak fikrinin değişebileceğini de kabul etti.

"Bu takıma inanıyorum," diyen Antetokounmpo, idman sonrası basın mensuplarına, "Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Bu takımı gidebildiğimiz yere kadar taşımak için buradayım. Elbette bu zor olacak, ama günü gününe ilerleyeceğiz. Buradayım. Fazladan konuşulan şeylerin hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımla ve saygı duyduğum, sevdiğim insanlarla iletişim kurdum. Bu tesisin sahasına adım attığım anda, bu formayı giydiğim anda, gerisinin hiçbir önemi kalmaz. Önümdeki işe tamamen odaklanmış durumdayım." şeklinde konuştu ve ekledi:

"Altı ya da yedi ay sonra fikrimi değiştirirsem, bu da insani bir şey. Herkes kendi kararını vermekte özgür. Ama şu anda tamamen odaklanmış durumdayım. Bu takıma, bu adamlara, bu gruba, teknik ekibe ve kendime bağlıyım."


Antetokounmpo'nun sözleri, ESPN'in Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasında Ağustos ayında gerçekleştirilen ancak ilerleme kaydedilemeyen takas görüşmelerini haberleştirmesinin ertesi günü geldi. ESPN'e göre Giannis, Milwaukee dışında oynamak isteyeceği tek yerin New York olduğunu ifade etmişti.

2.11'lik forvet, yıllar boyunca birçok kez şampiyonluk için mücadele eden bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Bu mesajını 29 Eylül'de Bucks'ın medya günü etkinliğinde de tekrarladı.

2021'de şampiyonluk yaşayan Milwaukee, son üç sezondur ilk turda elendi. Takım bu yaz, Indiana Pacers'tan Myles Turner'ı kadrosuna katarak dikkat çeken bir hamle yaptı. Milwaukee, son iki sezonda playoff'larda Indiana'ya elenmişti.

"Her zaman Milwaukee'de olmak, bu şehri temsil etmek istedim; tabii ki kazanma şansımız olduğu sürece," diyen Antetokounmpo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve şu anda kazanmak için bir fırsatımız olduğunu hissediyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.