Milwaukee Bucks süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımına olan bağlılığını yinelerken, önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmelere bağlı olarak fikrinin değişebileceğini de kabul etti.
"Bu takıma inanıyorum," diyen Antetokounmpo, idman sonrası basın mensuplarına, "Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Bu takımı gidebildiğimiz yere kadar taşımak için buradayım. Elbette bu zor olacak, ama günü gününe ilerleyeceğiz. Buradayım. Fazladan konuşulan şeylerin hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımla ve saygı duyduğum, sevdiğim insanlarla iletişim kurdum. Bu tesisin sahasına adım attığım anda, bu formayı giydiğim anda, gerisinin hiçbir önemi kalmaz. Önümdeki işe tamamen odaklanmış durumdayım." şeklinde konuştu ve ekledi:
"Altı ya da yedi ay sonra fikrimi değiştirirsem, bu da insani bir şey. Herkes kendi kararını vermekte özgür. Ama şu anda tamamen odaklanmış durumdayım. Bu takıma, bu adamlara, bu gruba, teknik ekibe ve kendime bağlıyım."
Antetokounmpo'nun sözleri, ESPN'in Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasında Ağustos ayında gerçekleştirilen ancak ilerleme kaydedilemeyen takas görüşmelerini haberleştirmesinin ertesi günü geldi. ESPN'e göre Giannis, Milwaukee dışında oynamak isteyeceği tek yerin New York olduğunu ifade etmişti.
2.11'lik forvet, yıllar boyunca birçok kez şampiyonluk için mücadele eden bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Bu mesajını 29 Eylül'de Bucks'ın medya günü etkinliğinde de tekrarladı.
2021'de şampiyonluk yaşayan Milwaukee, son üç sezondur ilk turda elendi. Takım bu yaz, Indiana Pacers'tan Myles Turner'ı kadrosuna katarak dikkat çeken bir hamle yaptı. Milwaukee, son iki sezonda playoff'larda Indiana'ya elenmişti.
"Her zaman Milwaukee'de olmak, bu şehri temsil etmek istedim; tabii ki kazanma şansımız olduğu sürece," diyen Antetokounmpo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve şu anda kazanmak için bir fırsatımız olduğunu hissediyorum."
