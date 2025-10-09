Milwaukee Bucks süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımına olan bağlılığını yinelerken, önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmelere bağlı olarak fikrinin değişebileceğini de kabul etti.diyen Antetokounmpo, idman sonrası basın mensuplarına,şeklinde konuştu ve ekledi:Antetokounmpo'nun sözleri, ESPN'in Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasında Ağustos ayında gerçekleştirilen ancak ilerleme kaydedilemeyen takas görüşmelerini haberleştirmesinin ertesi günü geldi. ESPN'e göre Giannis, Milwaukee dışında oynamak isteyeceği tek yerin New York olduğunu ifade etmişti.2.11'lik forvet, yıllar boyunca birçok kez şampiyonluk için mücadele eden bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Bu mesajını 29 Eylül'de Bucks'ın medya günü etkinliğinde de tekrarladı.2021'de şampiyonluk yaşayan Milwaukee, son üç sezondur ilk turda elendi. Takım bu yaz, Indiana Pacers'tan Myles Turner'ı kadrosuna katarak dikkat çeken bir hamle yaptı. Milwaukee, son iki sezonda playoff'larda Indiana'ya elenmişti.diyen Antetokounmpo, sözlerini şöyle sürdürdü: