Ghezzal, üç maddeden PFDK'de!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.



Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından; talimatlara aykırı hareketi, hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.



Karadeniz ekibinde Fenerbahçe maçında oynanan maçta bir diğer kırmızı kart gören isim olan Ibrahim Olawoyin ise talimatlara aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi.



Rizespor, talimatlara aykırı hareketten; kulüp ve kulüp başkanı İbrahim Turgut ise futbolun itibarını zedelemeye yöneli açıklamalardan PFDK'ye sevk edildi.



Karadeniz ekibinin görevlisi Burak Bakır, talimatlara aykırı hareketi ve hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hareketiyle PFDK'ye sevk oldu.



PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:



"ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.Kulübü Başkanı İBRAHİM TURGUT'un 03.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



"ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu RACHID GHEZZAL 'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca, " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK BAKIR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



