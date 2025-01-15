Ghezzal: 'Beşiktaş'taki gibi bir performans sergileyemedim'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Rachid Ghezzal, maçtan iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.



Rachid Ghezzal, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere, 18 Ocak Cumartesi günü zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.



Başakşehir'in yetenekli ve iyi bir takım olduğunu dile getiren Ghezzal, "Bizim elimizde de iyi elementler var. Bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Biz oraya iyi bir sonuç almak için gideceğiz. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Orada gerçekleştireceğimiz mücadele ile umarım güzel bir maç çıkarıp oradan istediğimizi alırız. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz." dedi.



Ghezzal, hücumda çok fazla pozisyona girdikleri maçlar olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bir şekilde bu maçları koparamadık. Bundan çok fazla puan kaybettik. Savunmada bir iki pozisyon verdiğimiz maçlar oldu. Orada da yeteri kadar bitirici olamadığımız için puanlar kaybettik. Temel problemiz buydu bence. Genel anlamda izlemesi zevkli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi seyredenlere keyif vermeye çalışıyor, oynamaktan keyif alıyoruz. Hocamızın çok açık, net fikirleri var. Bunları sahaya yansıtmaya çalışıyor. Biz de ona destek olmaya çalışıyoruz. Potansiyeli iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz."



İyi bir takım olmalarına rağmen beklentilerin çok yüksek olduğuna işaret eden Rachid Ghezzal, "İlk yarıyla alakalı elimizde pozitif bir bilanço var. Fakat her ne kadar iyi olduğumuzu söylesek de beklentiler çok yüksek. Biz daha yüksek performans gösterebilirdik. Şimdilik o istediğimiz seviyeyi yakalayamadık. Ama şu ana kadar gösterdiğimiz performans ligin ikinci yarısı için bizi umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.



"Bireysel anlamda son derece iyi bir hissiyatım var"



Kendi performansını da değerlendiren Ghezzal, "Bireysel anlamda son derece iyi bir hissiyatım var. Günbe gün daha iyi hissediyorum. Son dönemde Beşiktaş'taki gibi bir performans sergileyemedim. Burada üst üste maç çıkartabiliyorum. Bu durum beni gelecek için heyecanlandırıyor." diye konuştu.



Ghezzal, taraftarların kendisine olan sevgisinden dolayı mutlu olduğuna değinerek, "Bundan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş'ta oynadığım sürede taraftarın sevgisini hissetmiştim. Burada da geldiğim günden bu yana aynı şey söz konusu. Bu durum beni çok mutlu edip bir itici güç ve destek sağlıyor. Her oyuncu için bu durum böyledir." dedi.



