Geriye düştüğü yarışta şampiyon

Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü.



Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.



Azmiyle takdir toplayan milli atlet, yarışın ardından döndüğü memleketi Muş'ta 2025'te düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları ile Dünya Şampiyonası'na gözünü çevirdi.



Ayağının iyileşmesiyle antrenmanlara başlayacak olan Derya Kunur, şampiyonalarda alacağı derecelerle ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.



"Acı içinde koştum"



12 yıldır sporla uğraşan Derya Kunur, AA muhabirine, daha önce önemli uluslararası başarılar elde ettiğini söyledi.



İzmir'de düzenlenen 3000 metre engellide acı içinde yarıştığını anlatan Derya, "Yarışın başında engele takıldım, düştüm ve takla attım. Rakiplerimden 30-40 metre fark yedim. Ayağımın ağrımasına rağmen pes etmedim. Sonuna kadar yarışı sürdürdüm. Son turda arkadaşlarıma yaklaştım ve şampiyon oldum. Kulüp yarışı olduğu için bırakamadım. Acı içinde koştum." dedi.



Ayağındaki şişlik nedeniyle bu yıl sezonu kapattığını belirten Derya Kunur, şunları kaydetti:



"2025'te Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası var. Bu yarışlar için hazırlıklarımıza başlayacağız. Hem 2000 metre engelli hem de 3000 metre engelli Türkiye rekortmeniyim. Bu rekor 6 yıldır bana ait. Daha kimse kıramadı. Bunun için çok mutluyum. Bu süreçte bana destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Arif Taşdemir'e, kulübüm Fenerbahçe Spor Kulübüne, antrenörüm Naim Koçlardan'a ve aileme teşekkür ederim. Bu süreçte hep yanımda oldular. Onlar sayesinde başardım. Ayağımdaki şişlik geçtikten sonra daha güzel dereceler elde edeceğim. Daha güzel başarılara imza atacağıma inanıyorum."





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