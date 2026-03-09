George Russell: 'Daha iyisini hayal edemiyorum'

George Russell, 2026 Avustralya Grand Prix'sini kazanarak sezona iyi başlangıç yaptı. Mercedes pilotu sezonun ilk yarışında damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerinin 6. zaferine ulaştı.



Russell, Avustralya Grand Prix'sinin startında yaşadığı zor anların, batarya enerjisinin tükenmesinden kaynaklandığını açıkladı. Pole avantajını dördüncü sıradaki Charles Leclerc'e kaptıran Mercedes pilotu, start anının çok kötü olduğunu söyledi.



Batarya yönetiminden dolayı startı kötü aldığını belirten Britanyalı pilot, "Startta bataryam boştu, Leclerc'e karşı savunma yapamadım"

dedi.



İkili arasında liderlik mücadelesi ilerleyen turlarda da devam etse de Mercedes'in sanal güvenlik aracı altında pite girip Ferrari'nin pistte kalmayı tercih etmesi büyük fark yarattı. Bu strateji farkının ardından Mercedes yeniden liderliğe yükseldi.



58 turun ardından damalı bayrağı ilk sırada gören isim Russell oldu. Onu takım arkadaşı Kimi Antonelli takip etti.



"DAHA İYİ BAŞLAYAMAZDIK"



Yarışın ardından mücadeleyi değerlendiren Russell, "Kendimi inanılmaz hissediyorum. Yarışın başında inanılmaz bir mücadele vardı. Charles ile çok yakın mücadeleler yaşadık. Bu yüzden finiş çizgisini görmek benim için büyük bir rahatlama oldu. Tüm takıma çok teşekkür ederim. Çünkü böyle bir araca sahip olmak için uzun zamandır çalışıyorduk ve sezona bundan daha iyi bir başlangıç yapamazdık." şeklinde konuştu.













