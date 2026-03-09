09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

George Russell: "Daha iyisini hayal edemiyorum"

Mercedes'in 28 yaşındaki Britanyalı pilotu George Russell, 2026 takviminin ilk yarışını kazanarak sezona güçlü giriş yaptı.

calendar 09 Mart 2026 10:50
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
George Russell, 2026 Avustralya Grand Prix'sini kazanarak sezona iyi başlangıç yaptı. Mercedes pilotu sezonun ilk yarışında damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerinin 6. zaferine ulaştı.

Russell, Avustralya Grand Prix'sinin startında yaşadığı zor anların, batarya enerjisinin tükenmesinden kaynaklandığını açıkladı. Pole avantajını dördüncü sıradaki Charles Leclerc'e kaptıran Mercedes pilotu, start anının çok kötü olduğunu söyledi.

Batarya yönetiminden dolayı startı kötü aldığını belirten Britanyalı pilot, "Startta bataryam boştu, Leclerc'e karşı savunma yapamadım"
dedi.

İkili arasında liderlik mücadelesi ilerleyen turlarda da devam etse de Mercedes'in sanal güvenlik aracı altında pite girip Ferrari'nin pistte kalmayı tercih etmesi büyük fark yarattı. Bu strateji farkının ardından Mercedes yeniden liderliğe yükseldi.

58 turun ardından damalı bayrağı ilk sırada gören isim Russell oldu. Onu takım arkadaşı Kimi Antonelli takip etti.

"DAHA İYİ BAŞLAYAMAZDIK"

Yarışın ardından mücadeleyi değerlendiren Russell, "Kendimi inanılmaz hissediyorum. Yarışın başında inanılmaz bir mücadele vardı. Charles ile çok yakın mücadeleler yaşadık. Bu yüzden finiş çizgisini görmek benim için büyük bir rahatlama oldu. Tüm takıma çok teşekkür ederim. Çünkü böyle bir araca sahip olmak için uzun zamandır çalışıyorduk ve sezona bundan daha iyi bir başlangıç yapamazdık." şeklinde konuştu.






  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.