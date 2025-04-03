Genoa'dan Jean Onana açıklaması!

Genoa Teknik Direktörü Patrick Vieira, Jean Onana'nın kısa bir sakatlık yaşamasının ardından takıma geri döndüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Genoa'dan Jean Onana açıklaması!
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03 Nisan 2025 18:09
Son güncelleme 03 Nisan 2025 18:12
Genoa Teknik Direktörü Patrick Vieira, ligde Udinese ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana'nın durumu için konuşan Vieira, "Onana, orta sahada çok sayıda ikili mücadele kazanan agresif ve önemli bir futbolcu. Ufak bir sakatlığı olduğu için dün (çarşamba) tek başına antrenman yapmıştı ama bugün takıma geri döndü." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Genoa'nın ligde kalmayı garantilemesinin ardından Onana'nın geleceğine karar vermek için Vieira'nın 25 yaşındaki futbolcuya daha fazla süre vereceğini öne sürmüştü.

Genoa'da bu sezon 5 maçta süre bulan Onana, bu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.

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