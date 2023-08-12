Gençlerbirliği, sezonu Aktepe Stadı'nda açacak

Gençlerbirliği, oynayacağı ilk karşılaşma olan Ümraniyespor maçının bakım ve zemin yenileme çalışmaları devam ettiği için Eryaman Stadyumu'nda yapılamayacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, sezonu Aktepe Stadı'nda açacak
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12 Ağustos 2023 15:57
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonunun ilk maçını Aktepe Stadı'nda oynayacak.

Başkent ekibi tarafından yapılan açıklamada, Ümraniyespor karşılaşmasının bakım ve zemin yenileme çalışmaları devam ettiği için Eryaman Stadyumu'nda yapılamayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Eryaman Stadyumu'nda oynayamayacağımız, Trendyol 1. Lig 1. hafta Ümraniyespor müsabakasının Ankara'da oynanması için bizlere Aktepe Stadı'nı tahsis eden başkentimizin güzide takımlarından Ankara Keçiörengücü'ne, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sayın Sedat Tahiroğlu ve Ankara Keçiörengücü Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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