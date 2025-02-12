Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Gençlerbirliği, 53. saniyesinde Metehan Mimaroğlu'nun golüyle öne geçti.
Erzurumspor, 34. dakikada Odise Roshi'nin golüyle eşitliği sağladı.
Gençlerbirliği, 78. dakikada Amilton ile galibiyete ulaştı.
7 maçtır sahadan yenik ayrılmayan Gençlerbirliği ise puanını 40'a yükseltti.
5 maç sonra yenilen Erzurumspor, 40 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Pendikspor'u ağırlayacak.
Konuk ekip Gençlerbirliği, 53. saniyesinde Metehan Mimaroğlu'nun golüyle öne geçti.
Erzurumspor, 34. dakikada Odise Roshi'nin golüyle eşitliği sağladı.
Gençlerbirliği, 78. dakikada Amilton ile galibiyete ulaştı.
7 maçtır sahadan yenik ayrılmayan Gençlerbirliği ise puanını 40'a yükseltti.
5 maç sonra yenilen Erzurumspor, 40 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Pendikspor'u ağırlayacak.
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