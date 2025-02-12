Gençlerbirliği'nden Erzurum'da altın 3 puan

Süper Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde Gençlerbirliği, Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nden Erzurum'da altın 3 puan
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12 Şubat 2025 16:00
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Gençlerbirliği, 53. saniyesinde Metehan Mimaroğlu'nun golüyle öne geçti.

Erzurumspor, 34. dakikada Odise Roshi'nin golüyle eşitliği sağladı.

Gençlerbirliği, 78. dakikada Amilton ile galibiyete ulaştı.

7 maçtır sahadan yenik ayrılmayan Gençlerbirliği ise puanını 40'a yükseltti.

5 maç sonra yenilen Erzurumspor, 40 puanda kaldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Pendikspor'u ağırlayacak.


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