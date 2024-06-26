Gençlerbirliği'nde 2+1 yıllık imza

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Metehan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Metehan Mimaroğlu, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 27 maçta 6 gol kaydetti.
Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Metehan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Metehan Mimaroğlu, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 27 maçta 6 gol kaydetti.
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