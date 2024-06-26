Gençlerbirliği'nde 2+1 yıllık imza

Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gençlerbirliği'nde 2+1 yıllık imza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2024 22:10
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Metehan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Metehan Mimaroğlu, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 27 maçta 6 gol kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery