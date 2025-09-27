Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanında!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.Geçen hafta ikas Eyüpspor'u yenerek Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde eden Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanından iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.Ligde Gençlerbirliği'nin 3, hafta içinde Beşiktaş ile oynadığı erteleme maçını 4-0 kaybeden Kayserispor'un ise 4 puanı bulunuyor.Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor, 4 puanını beraberlikler sonucu aldı.Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta da görev yapamayacak.