Gençlerbirliği, hazırlık maçında Konyaspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'u hazırlık maçında 2-0 mağlup etti.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, lige verilen milli arada özel maçta TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.



Konyaspor Kayacık Tesisleri'ndeki maçta başkent temsilcisi, rakibini 12. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 27. dakikada Leo Goucho'nun golleriyle yendi.



