12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
2-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Gençlerbirliği, Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i Çaykur Rizespor'dan kiraladı.

12 Eylül 2025 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı.

Ülkesinin Sarajevo, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve İngiltere'nin Liverpool takımlarının altyapısında yetişen Varesanovic, profesyonel kariyerine Sarajevo'da adım attı.

2023 yazından itibaren Çaykur Rizespor'da oynayan Varesanovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 2 kez giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
