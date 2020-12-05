Nordfeldt'i geçemedi.

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Alanyaspor'da kırmızı kart gören Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında olamayacak.

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı Gençlerbirliği ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği 2-1'iik skorla kazandı ve Alanyaspor'a bu sezonun ilk yenilgisini tattırdı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Berat Özdemir ile 75'te Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 83'te penaltıdan Bakasetas attı. 90+4'te bir penaltı daha kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas bu kez kaleciÖte yandan Alanyaspor bu sezon kalesinde ilk kez 2 gol birden gördü.Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3 hafta sonra kazanarak 8 puana yükseldi. Alanyaspor ise 23 puanda kaldıLigin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-067. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, kaleci Marafona'da kaldı.75. dakikada Gençlerbirliği ikinci golü buldu. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında, Sio'nun soldan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara gönderdi: 2-080. dakikada Johansson ile Davidson arasındaki ikili mücadeleyi kenara gelip ekrandan inceleyen hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada Bakasetas, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-190+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor, VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı. Arda Kızıldağ ile Caulker arasındaki pozisyonu ekrandan izleyen Fırat Aydınus, yeniden beyaz noktayı gösterdi. 90+5'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltıda bu kez kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Öte yandan hakem Fırat Aydınus, 90+6. dakikada Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.EryamanFırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş ElbilNordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat (Dk. 85 Halil İbrahim Pehlivan), Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 78 Murat Yıldırım), Candeias, Soner Dikmen, Sio (Dk. 85 Sefa Yılmaz), Stancu (Dk. 63 Gökhan Altıparmak)Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ahmet Gülay (Dk. 87 Umut Güneş), Siopis (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 79 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Bakasetas, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Adam Bareiro), BabacarDk. 41 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 75 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 83 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 72 Polomat, Dk. 78 Sio, Dk. 81 Toure, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 81 Bakasetas, Dk. 85 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)