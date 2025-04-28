Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Rytas Vilnius

Manisa'da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Litvanya ekibi Rytas Vilnius, finalde Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 109-76 yenerek şampiyon oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Rytas Vilnius
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28 Nisan 2025 16:10

Manisa'da 8 ülkeden 12 takımın katıldığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu final maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 109-76 mağlup eden Litvanya ekibi Rytas Vilnius oldu. 

Manisa'da 22-27 Nisan'da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi tamamlandı.

Tarık Almış Spor Salonu'nda 18 yaş altı düzenlenen organizasyonun final maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende ile Litvanya ekibi Rytas Vilnius karşılaştı. Litvanya temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 109-76 kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Üçüncülük maçında ise temsilcimiz Tofaş, Almanya ekibi Porsche BBA karşısında 83-72 galip gelerek organizasyonu 3'üncükle tamamladı.

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