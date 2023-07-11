Genç Türk yıldıza dünya devlerinden ilgi

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen ve alt yaş takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Kebir Ali Canpolat için Avrupa'nın birçok devi sıraya girdi.



Sky'ın haberine göre; Avrupa devleri Inter, Juventus, Ajax, Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Barcelona, 16 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kebir Ali Canpolat'ı kadrosuna katmak istiyor.



FRANKFURT'TA KALMAK İSTEMİYOR



Haberde; Kerim Ali Canpolat'ın yeterli gelişim planı sunmadığını düşündüğü Frankfurt'tan ayrılmak istediği belirtildi. Avrupa'dan birçok teklif alan Kebir Ali'nin gelen tekliflerden birini değerlendirmek istediği ifade edildi.



İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR



Eintracht Frankfurt U17 takımında bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Kebir Ali, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



Genç oyuncu, Türkiye U17 milli takımında 13 kez forma giydi.



