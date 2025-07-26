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Genç Millilerimiz, Pakistan'a mağlup oldu!

Dünya Şampiyonası A Grubu'nun 3. maçında 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Pakistan'a 3-0 yenildi.

calendar 26 Temmuz 2025 15:12
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Genç Millilerimiz, Pakistan'a mağlup oldu!
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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Pakistan'a 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan maçı 17-25, 19-25 ve 19-25'lik setlerle kaybetti.

Grupta üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, dördüncü maçını 28 Temmuz Pazartesi günü Belçika ile yapacak.

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