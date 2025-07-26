Genç Millilerimiz, Pakistan'a mağlup oldu!

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Pakistan'a 3-0 yenildi.
Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan maçı 17-25, 19-25 ve 19-25'lik setlerle kaybetti.
Grupta üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, dördüncü maçını 28 Temmuz Pazartesi günü Belçika ile yapacak.
Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan maçı 17-25, 19-25 ve 19-25'lik setlerle kaybetti.
Grupta üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, dördüncü maçını 28 Temmuz Pazartesi günü Belçika ile yapacak.