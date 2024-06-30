Genç milliler, Avustralya'ya farklı mağlup

16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Avustralya'ya 13-3 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler, Avustralya'ya farklı mağlup
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30 Haziran 2024 23:49
16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, 2. maçında Avustralya'ya 13-3 yenildi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 3. gününde 8 maç yapıldı.

Sabah seansında, Macaristan, Kazakistan'ı 14-5 mağlup etti. Almanya, Fransa'ya 11-6, Yunanistan, Zimbabve'ye 21-3, Hollanda da Tayland'a karşı 10-3 üstünlük kurdu.

Akşam seansında ise İtalya, Çin'i 9-8, Ukrayna, Malta'yı 12-7, ABD de Sırbistan'ı 22-3 mağlup etti.

Günün son maçında ise Türkiye ile Avustralya karşılaştı. Avustralya müsabakada 13-3 galip ayrıldı.

Şampiyonaya pazartesi günü 10 maçla devam edilecek.

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