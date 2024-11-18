Genç milli takımımız Almanya ile karşılaşacak

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig'de salı günü Almanya ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli takımımız Almanya ile karşılaşacak
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18 Kasım 2024 12:36
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında salı günü Almanya'yı konuk edecek.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki maç, saat 19.00'da başlayacak.

Elit Lig'de çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ay-yıldızlılar, 8 takım arasında 7. sırada bulunuyor. Zirve mücadelesi veren Almanya ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puan topladı ve haftaya 2. sırada girdi.

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