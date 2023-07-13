Genç milli basketbolcularımız, Yunanistan'a karşısında mağlup

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye, Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli basketbolcularımız, Yunanistan'a karşısında mağlup
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13 Temmuz 2023 23:26
FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu ay-yıldızlılar, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Yunanistan, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.

Türkiye, klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.

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