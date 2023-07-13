Genç milli basketbolcularımız, Yunanistan'a karşısında mağlup

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu.



Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.



Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu ay-yıldızlılar, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Yunanistan, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.



İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.



Türkiye, klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.



