Gedson Fernandes'in golü galibiyete yetmedi!

Rusya Premier Lig'in 5. haftasında Spartak Moskova, sahasında Zenit'i konuk etti.



Otkrytie Arena'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Zenit, 15. dakikada Mateo Cassierra'nın golüyle öne geçti. Spartak Moskova ise 18. dakikada Marquinhos ve 38. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Gedson Fernandes'in golleriyle skoru 2-1'e taşıdı. Zenit, 63. dakikada Alexander Sobolev'in golüyle yeniden beraberliği yakaladı.

⚽️ Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla ilk golünü kafayla attı.pic.twitter.com/T4MC5qn3AD



Zenit'te savunma oyuncusu, 43. ve 51. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Mücadelenin 89. dakikasında Spartak Moskova'da, penaltı atışından yararlanamadı.Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan, Spartak Moskova ile çıktığı 3. maçında ilk golünü kaydetti.Bu sonucun ardından Spartak Moskova, puanını 5 yaptı. Zenit ise 6 puana yükseldi.Rusya Premier Lig'in gelecek haftasında Spartak Moskova, Rubin Kazan deplasmanına gidecek. Zenit, Dinamo Makhachkala'yı ağırlayacak.