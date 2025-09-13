Gebze Belediye Spor Kulübünde ilk yılda hedef play-off!

Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, ilk yılda play-off oynamayı hedefliyor.



Kulüp Başkanı Sedat Çelik, AA muhabirine, geçen sezon büyük kulüplerle mücadele ederek güzel bir dönem geçirdiklerini ve şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükseldiklerini söyledi.



Çelik, Efeler Ligi'ne yükselerek önemli başarı elde ettiklerini belirterek, ligi 5'inci ve 8'inci sıralar arasında tamamlayabilirlerse play-off oynayarak Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Güçlü rakipler karşısında hedefe ulaşma gayretinde olacaklarını vurgulayan Çelik,diye konuştu.Başantrenör Fikret Ayan da 5 hafta önce antrenmanlara başladıklarını ve ağırlıklı olarak atletik performans grubuyla çalışmaları sürdüklerini dile getirdi.Ayan, kadro planlaması ve transferlere değinerek, şunları söyledi:Hedeflerinden bahseden Ayan,dedi.Ayan, Türkiye liginin çok sert ve mücadeleci olduğuna, müsabakalarda her türlü sonucun alınabileceğine işaret ederek,diye konuştu.Orta oyuncu Kemal Kayhan ise Gebze Belediyesinin oyuncu, salon ve tesis anlamında ciddi yatırım yaptığını belirterek,ifadelerini kullandı.Gebze Belediye Spor Kulübü, 25 Ekim'de oynayacağı ligin ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.