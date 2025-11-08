Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.Gaziantep FK, 2. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti. Rizespor, bu gole 29. dakikada Ali Sowe ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.Rizespor, 59. dakikada 2-1 öne geçti. Bu dakikada Emrecan Bulut'un vuruşu Rodrigues'e çarptı ve ağlara gitti. Bu gol, Rodrigues'e (Kendi kalesine) yazıldı.Gaziantep FK, 71. dakikada Deian Sorescu ile penaltıdan yararlanamadı. Sorescu, penaltıda direğe takıldı.Ev sahibi Gaziantep'te kendi kalesine gol atan Kevin Rodrigues, 74. dakikada ise rakip ağları buldu. Rodrigues, bu dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.Bu sonucun ardından Gaziantep FK 19, Rizespor 14 puana yükseldi.Gaziantep FK, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.2.⁠ ⁠dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla buluşan Bayo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu:13. dakikada Maxim'in orta sahadan pasıyla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Fofana'da kaldı.27.⁠ ⁠dakikada orta sahada topla ilerleyen Camara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak Fofana'da kaldı.29.⁠ ⁠dakikada Buljubasic'in kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu iyi takip eden Sowe, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi:Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.59.⁠ ⁠dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Emrecan'ın şutunda, meşin yuvarlak Rodrigues'e de çarparak filelerle buluştu:66.⁠ ⁠dakikada topla ceza sahasında buluşan Sorescu, Emrecan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.67.⁠ ⁠⁠dakikada topun başına geçen Sorescu'nun vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.74.⁠ ⁠dakikada Melih Kabasakal'ın sağdan gönderdiği topla ceza sahası dışında buluşan Rodrigues'in sert şutunda, top üst direğe çarparak ağlarla buluştu:Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.GaziantepOğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan SultanoğluZafer Görgen, Perez (Dk. 60 Sorescu), Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna), Bayo (Dk. 81 Boateng): Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka)Dk. 2 Bayo, Dk. 74 Rodrigues (Gaziantep FK), Dk. 29 Sowe, Dk. 59 Rodrigues (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 70 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+3 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)