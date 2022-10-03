Gaziantep FK'ya Adana Demirspor maçı öncesi müjde

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Sezer Cihan, cuma günü oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Son haftalarda düşüşte olan bir görüntü verdiklerini ve bu hafta Adana Demirspor maçı ile birlikte bir toparlanma sürecine gireceklerine inandığını belirten Sezer Cihan; "Son 4 haftalık süreçte istemediğimiz sonuçlar aldık. Elbette bunlar bizi ve taraftarlarımızı üzdü. Kaliteli bir kadromuz var. Adana Demirspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçeceğiz" dedi.



A.DEMİR MAÇI KALYON STADI'NDA



Stadın tam hazır olmaması sebebiyle kendi evinde oynaması gereken üç maçı Hatay'da oynamak zorunda kalan Gaziantep FK'nın artık maçlarını Kalyon Stadı'nda oynayacağının da sözünü veren asbaşkan Sezer Cihan; "Sahamızdaki yenileme çalışmaları tamamıyla sonlandı. Artık kendi seyircimiz önünde müsabakalarımızı oynayacağız. Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağımız müsabaka ile bir nevi bu sezonun startını da Kalyon Stadı'nda vermiş olacağız. Raylı sistem ile taraftarlarımızın ulaşım probleminide ortadan kaldırmayı amaçlıyorduk ancak bu birkaç maçlığına sarkacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Gaziray'ın açılışını gelip yapacak. Herkesi cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağımız maça bekliyorum" açıklamasını yaptı.



Haber: Ali BUDAK





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