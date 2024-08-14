Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Samsunspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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14 Ağustos 2024 23:09
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 70 dakika sürdü.

Sipay Bodrum FK maçında forma giyen futbolcuların ayrı çalıştığı idmanda, ısınma, pas ve dar alanda çift kale maç yapıldı.

Güneydoğu temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla 18 Ağustos Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını sürdürecek.

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