Gaziantep FK penaltı bekledi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi ağırladığı maçın ilk yarısında konuk ekip penaltı bekledi.
Kadıköy'de oynanan maçın 5. dakikasında Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti.
Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.
Kadıköy'de oynanan maçın 5. dakikasında Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti.
Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.