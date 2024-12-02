Gaziantep FK penaltı bekledi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK'nin karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde penaltı tartışması yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep FK penaltı bekledi
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02 Aralık 2024 21:06
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi ağırladığı maçın ilk yarısında konuk ekip penaltı bekledi.

Kadıköy'de oynanan maçın 5. dakikasında Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti.

Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi.

Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

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