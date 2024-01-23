Gaziantep FK'nin konuğu Konyaspor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.



Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Ligde 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 24 gol attı, kalesinde ise 32 gole engel olamadı.



Topladığı 22 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor'u yenip alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.



Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel ile sarı kart cezalıları Maxim ve Dragus bu maçta forma giyemeyecek.



Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek ve Jevtovic bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET



Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.



Ligde kötü gidişatını durduramayan Güneydoğu temsilcisi, böylelikle son 9 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabildi.



KONYASPOR İLE 10. MAÇ



Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Konya temsilcisi ile toplamda 9 maçta karşı karşıya geldi.



Bu maçların 4'ünü Gaziantep FK, 3'ünü Konyaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlik sonuçlandı.



Ligde oynanan son 2 karşılaşmayı ise Konyaspor 3-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kazandı.



