Gaziantep FK, hasretini bitiremedi! Burak Yılmaz'a tepki!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Gaziantep FK, 54. dakikada'in golüyle 1-0 öne geçti.Fatih Karagümrük'te ise, 63. dakikada Gaziantep ağlarını havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, puanını 30'a yükseltti.Bu sezon yalnızca 3 galibiyeti olan Fatih Karagümrük ise son sırada 14 puana ulaştı.Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Maçın sonunda Gaziantep FK taraftarı uzun süre teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki verdi. Başarılı geçmeyen haftalara tepki veren taraftarlar öncederken daha sonradiye tepkiler verdi.Mücadelede son dakikalara girildiğinde ise Gaziantep FK taraftarı teknik direktör Burak Yılmaz'a tepkilerine devam etti. Taraftarlardiye tepki verdi. Yılmaz ise taraftara dönerek kafa salladı.Bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz direkt soyunma odasının yolunu tuttu.2. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin altıpas üzerinden vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.9. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.11. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.13. dakikada Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert şutunda, kaleci Zafer topu kornere çeldi.24. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Perez'in ceza sahası dışında sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.31. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Lungoyi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Gassama'nın kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'te kaldı.37. dakikada Maxim'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topu kontrol eden Gassama'nın ceza sahası sağ iç çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.47. dakikada Bartuğ Elmaz, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.74. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda, kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.78. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bayo, arkada direğe doğru gelen topa sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Grbic topu köşeden kornere çeldi.Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.GaziantepÖmer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan BilirZafer Görgen, Mujakic, Perez (Dk. 72 Yusuf Karhan Kabadayı), Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk. 19 Abena), Gassama (Dk. 72 Nazım Sangare), Melih Kabasakal (Dk. 46 Sorescu), Camara (Dk. 58 Gidado), Lungoyi, Maxim, BayoGrbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 45 Fatih Kurucuk), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 62 Babicka), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde (Dk. 61 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 60 Sergio Junior), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 79 Abdul Kone)Dk. 54 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 63 Sergio Junior (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)Dk. 32 Mladenovic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 69 Lungoyi, Dk. 69 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+5 Yusuf Karhan Kabadayı (Gaziantep FK)