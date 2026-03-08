08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
1-363'
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
0-122'
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
0-221'
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
3-266'
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-159'
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
1-262'
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-145'
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
1-0DA
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-0DA
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-190'
08 Mart
Port Vale-Sunderland
0-021'
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Gaziantep FK, hasretini bitiremedi! Burak Yılmaz'a tepki!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK'de taraftarlar, teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

08 Mart 2026 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 16:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, hasretini bitiremedi! Burak Yılmaz'a tepki!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük'te ise Serginho, 63. dakikada Gaziantep ağlarını havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, puanını 30'a yükseltti.

Bu sezon yalnızca 3 galibiyeti olan Fatih Karagümrük ise son sırada 14 puana ulaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇ SONU BURAK YILMAZ'A TEPKİLER

Maçın sonunda Gaziantep FK taraftarı uzun süre teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki verdi. Başarılı geçmeyen haftalara tepki veren taraftarlar önce "Burak Yılmaz istifa" derken daha sonra "Burası babanın çiftliği değil" diye tepkiler verdi.

Mücadelede son dakikalara girildiğinde ise Gaziantep FK taraftarı teknik direktör Burak Yılmaz'a tepkilerine devam etti. Taraftarlar "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diye tepki verdi. Yılmaz ise taraftara dönerek kafa salladı.

Bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz direkt soyunma odasının yolunu tuttu. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin altıpas üzerinden vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

13. dakikada Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert şutunda, kaleci Zafer topu kornere çeldi.

24. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Perez'in ceza sahası dışında sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Lungoyi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Gassama'nın kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'te kaldı.

37. dakikada Maxim'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topu kontrol eden Gassama'nın ceza sahası sağ iç çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


47. dakikada Bartuğ Elmaz, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bayo'nun pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, savunmaya çarpan top ters köşeden ağlarla buluştu: 1-0

56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakibin kaptırdığı topu kontrol eden Tiago Çukur'un pasını alan Sergio Junior'un uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda, kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.

78. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bayo, arkada direğe doğru gelen topa sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Grbic topu köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Mujakic, Perez (Dk. 72 Yusuf Karhan Kabadayı), Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk. 19 Abena), Gassama (Dk. 72 Nazım Sangare), Melih Kabasakal (Dk. 46 Sorescu), Camara (Dk. 58 Gidado), Lungoyi, Maxim, Bayo

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 45 Fatih Kurucuk), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 62 Babicka), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde (Dk. 61 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 60 Sergio Junior), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 79 Abdul Kone)

Goller: Dk. 54 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 63 Sergio Junior (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mladenovic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 69 Lungoyi, Dk. 69 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+5 Yusuf Karhan Kabadayı (Gaziantep FK)

 



 

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
