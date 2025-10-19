Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gaziantep FK, 3-2 kazandı.



Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.



Konuk ekip Antalyaspor'un gollerini 84 ve 86. dakikalarda Bachir Gueye attı.



GAZİANTEP FK, SERİYİ SÜRDÜRDÜ



Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, genç teknik adamın yönetiminde çıktığı 7 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. (5 galibiyet, 3 beraberlik)



EROL BULUT, İLK MAÇINDA MAĞLUP



Süper Lig'de son olarak 2022/23 sezonunda Gaziantep FK'yi çalıştıran Erol Bulut, Antalyaspor ile döndüğü Süper Lig'e mağlubiyetle başladı.



Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 17'ye çıkartarak ligde 4. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 10 puan ile 10. sırada konumlandı.



Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor, Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4.⁠ ⁠dakikada Abdülkadir Ömür, savunmadan çıkarken topu Maxim'e kaptırdı. Kozlowski ile ceza yayı üzerinden verkaç yapan Maxim'in pasıyla topla buluşan Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0



17. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasıyla topla buluşan Kozlowski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0



21. dakikada Perez'in sağdan ortasında iyi yükselen Camara'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



31. dakikada Camara'nın pasıyla savunmanın arkasında topla Bayo, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64.⁠ ⁠dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda, top yandan auta gitti.



79.⁠ ⁠dakikada Kozlowski'nin sağdan gönderdiği topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.



84.⁠ ⁠dakikada Doğukan Sinik'in soldan ortasında top savunmaya çarparak Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 3-1



86.⁠ ⁠dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gueye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2



Stat: Gaziantep



Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Hüseyin Aylak



Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk. 79 Nizet), Camara (Dk. 80 Bacuna), Melih Kabasakal (Dk. 63 Ndiaye), Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 80 Sorescu), Bayo (Dk. 74 Yusuf Kabadayı)



Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 62 Samet Karakoç), Safuri (Dk. 46 Ceesay), Ballet (Dk. 46 Gueye), Abdülkadir Ömür, Storm (Dk. 62 Doğukan Sinik), Cvancara (Dk. 82 Poyraz Yıldırım)



Goller: Dk. 4 Camara, Dk. 17 Kozlowski, Dk. 31 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 84 ve 86 Gueye (Hesap.com Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Abdülkadir Ömür, Dk. 37 Cvancara, Dk. 45+3 Safuri, Dk. 45+3 Soner Dikmen, Dk. 56 Gueye, Dk. 90+4 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 41 Rodrigues, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ, Dk. 90+5 Burak Bozan, Dk. 90+5 Ndiaye, Dk. 90+6 Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK)



