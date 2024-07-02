Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Eren Erdoğan'ın kulüp başkan yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Açıklamada, "Eren Erdoğan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Eren Erdoğan'ın kulüp başkan yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Açıklamada, "Eren Erdoğan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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