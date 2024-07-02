Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti

Gaziantep FK, Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2024 20:11
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Eren Erdoğan'ın kulüp başkan yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eren Erdoğan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery