Gaziantep FK'de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürdü!

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.



Antrenmana sakatlıkları bulunan Stankovski ve Halil İbrahim Pehlivan katılmazken, Figueiredo ise özel program eşliğinde çalıştı.



Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.





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