Gaziantep FK'da, Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşılaşacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da, Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor
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09 Eylül 2022 22:37
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.

Kırmızı-siyahlı takım, cumartesi karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.

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