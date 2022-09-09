Gaziantep FK'da, Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.
Kırmızı-siyahlı takım, cumartesi karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.
Kırmızı-siyahlı takım, cumartesi karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.
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