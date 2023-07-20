Gaziantep FK, Cezayirli oyuncuyu transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen Naoufel Khacef'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sok bek oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Naoufel Khacef'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sok bek oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Naoufel Khacef'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Khacef, geçen sezon Tondela formasıyla 36 maçta 2 asist yaptı.