Gaziantep FK, Cezayirli oyuncuyu transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Cezayirli milli oyuncu Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Gaziantep FK, Cezayirli oyuncuyu transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2023 14:12
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen Naoufel Khacef'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sok bek oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Naoufel Khacef'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Khacef, geçen sezon Tondela formasıyla 36 maçta 2 asist yaptı. 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery