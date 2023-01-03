Gaziantep FK, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.
Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, 4 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.
Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, 4 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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