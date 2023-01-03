Gaziantep FK, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Gaziantep FK'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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03 Ocak 2023 18:03
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, 4 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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