Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1 kazandı.Karşılaşmadaki ilk golü Gençlerbirliği adına 8. dakikadakaydetti. Gaziantep FK'nin gollerini ise44. dakikadavepenaltı noktasındankaydetti.Gençlerbirliği'nde, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise puansız kaldı.Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine yeni gelen Burak Yılmaz, takımının başında ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.5. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nin atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun rakibi geçtikten sonra çektiği şutta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi.12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan, kontrol etti.36. dakikada Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında rakibi tarafından düşürüldü. Faul atışını kullanan Maxim'in vuruşunda kaleci Gökhan, topu direğin üstünden kornere gönderdi.45+4. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.51. dakikada savunmada kaptırılan topu alan Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında topla bilişan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.54. dakikada Metehan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Traore'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.79. dakikada ceza sahasına giren Sorescu'nun pasında Maxim'in gelişine vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.88. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayına uzaklaştırılan topa Sorescu'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan, gole izin vermedi.Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Stat: Gaziantep BüyükşehirHakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim ŞenözGaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk.74 Luis Perez), N'diaye (Dk.60 Bacuna), Maxim, Kozlowski, Lungoyi, BoatengGençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Traore (Dk. 69 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk.82 Dilhan Demir), Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 69 Sinan Osmanoğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Koita)Goller: Dk. 43 Sorescu, Dk. 90+2 (penaltıdan) Maxim (Gaziantep FK), Dk. 8 Zuzek (Gençlerbirliği)Kırmızı Kart: 90+2 Nalepa (Gençlerbirliği)Sarı kart: Dk.31 Boateng, Dk. 37 Arda Kızıldağ Dk. 58 Abena (Gaziantep FK), Dk. 45 Traore, Dk. 59 Göktan Gürpüz, Dk. 63 Nalepa, Dk. 85 Gökhan Akkan, Dk. 86 Samed Onur (Gençlerbirliği)