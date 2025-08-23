23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-257'
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-085'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2DUR
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Gaziantep FK, 90+5'te kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

23 Ağustos 2025 23:30
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, 90+5'te kazandı!


Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1 kazandı.

Karşılaşmadaki ilk golü Gençlerbirliği adına 8. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Gaziantep FK'nin gollerini ise  44. dakikada Cristian Sorescu ve 90+5'te penaltı noktasından Maxim kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Nalepa, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise puansız kaldı.

BURAK YILMAZ, GAZİANTEP FK BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine yeni gelen Burak Yılmaz, takımının başında ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 



Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nin atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun rakibi geçtikten sonra çektiği şutta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi.

8. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Zuzek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan, kontrol etti.

36. dakikada Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında rakibi tarafından düşürüldü. Faul atışını kullanan Maxim'in vuruşunda kaleci Gökhan, topu direğin üstünden kornere gönderdi.

43. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta sahadan Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+4. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

51. dakikada savunmada kaptırılan topu alan Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında topla bilişan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

54. dakikada Metehan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Traore'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

79. dakikada ceza sahasına giren Sorescu'nun pasında Maxim'in gelişine vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.


88. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayına uzaklaştırılan topa Sorescu'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan, gole izin vermedi.

90+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'yi formasından Nalepa'nin çekmesi üzerine hakem Atilla Karaoğlun penaltı noktasını gösterdi. Nalepa ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk.74 Luis Perez), N'diaye (Dk.60 Bacuna), Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Traore (Dk. 69 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk.82 Dilhan Demir), Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 69 Sinan Osmanoğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Koita)

Goller: Dk. 43 Sorescu, Dk. 90+2 (penaltıdan) Maxim (Gaziantep FK), Dk. 8 Zuzek (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: 90+2 Nalepa (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk.31 Boateng, Dk. 37 Arda Kızıldağ Dk. 58 Abena (Gaziantep FK), Dk. 45 Traore, Dk. 59 Göktan Gürpüz, Dk. 63 Nalepa, Dk. 85 Gökhan Akkan, Dk. 86 Samed Onur (Gençlerbirliği)

1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
