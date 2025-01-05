Gaziantep attı, VAR'dan döndü!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanan maçta konuk ekibin bulduğu bir gol iptal edildi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin çevirdiği topta Maxim topu ağlara gönderdi.
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti.
Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu.
Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin çevirdiği topta Maxim topu ağlara gönderdi.
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti.
Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu.