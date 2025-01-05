Gaziantep attı, VAR'dan döndü!

Gaziantep FK'nin Kasımpaşa karşısında bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep attı, VAR'dan döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 14:19
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanan maçta konuk ekibin bulduğu bir gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin çevirdiği topta Maxim topu ağlara gönderdi.

Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti.

Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery