Gattuso, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor

Gennaro Gattuso, Buffon'la kurduğu yakın temasın ardından İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğüne en yakın isim haline geldi.

calendar 14 Haziran 2025 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gattuso, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor
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Gennaro Gattuso'nun İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne atanması artık an meselesi.

Son olarak Hajduk Split'i çalıştıran ve şu anda resmi bir görevde bulunmayan Gattuso, İtalya futboluna en üst düzeyden dönüş yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 2006 Dünya Kupası'nı birlikte kazandığı eski takım arkadaşı ve şu an İtalya Delegasyon Başkanı olan Gianluigi Buffon ile yaptığı sık temaslar bu süreçte kritik rol oynadı.


Gattuso ile Buffon'un yalnızca Salı günü beş kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu temasların, Luciano Spalletti sonrası yeni teknik direktörün belirlenmesinde belirleyici olduğu ifade ediliyor.

İtalya Futbol Federasyonu'nun Gattuso'yu, kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.


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