Gary Neville: 'En kötüsü Manchester United'

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'da kötü gidiş sürüyor.



Son olarak evinde Newcastle'a 2-0'lık skorla kaybeden United, aralık ayında çıktığı 9 maçın 6'sını kaybetti.



Bu sayı, aynı zamanda Manchester United'ın 1930'dan bu yana aylık olarak yakaladığı en kötü seri.



"İNGİLTERE'NİN EN KÖTÜ TAKIMI"



Takımın efsane oyuncularından Gary Neville, Sky Sports'a yaptığı konuşmada, "United'ın özgüveni yerle bir vaziyette. Newcastle, Manchester United'ı ezip geçti. Şu anda İngiltere'deki en kötü futbol oynayan takımın bu takım olduğunu düşünüyorum. Durumları o kadar rezalet." dedi.



MANU'NUN SON DURUMU



Aralık ayında çıktığı 9 maçın 6'sını kaybeden United'ın kaybettiği maçlar şu şekilde:



04.12.2024: Arsenal 2-0 Man Utd

07.12.2024: Man Utd 2-3 Nottingham Forest

19.12.2024: Tottenham 4-3 Man Utd

22.12.2024: Man Utd 0-3 Bournemouth

26.12.2024: Wolverhampton 2-0 Man Utd

30.12.2024: Man Utd 0-2 Newcastle



İngiltere Premier Lig'de 19. hafta itibarıyla 14. sırada bulunan Manchester United, Carabao Cup'ta Tottenham'a elenirken UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puanla 7. sırada.



FA Cup'ta yoluna devam etmek isteyen United, 12 Ocak'ta Arsenal ile karşılaşacak.