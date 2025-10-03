03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
1-245'
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
1-0DA
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-145'
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-045'
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Gary Lineker: "Victor Osimhen'den özür diliyorum"

İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den özür diledi.

Gary Lineker: 'Victor Osimhen'den özür diliyorum'
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların başarısı, İngiltere'de gündem oldu.

İngiliz futbolunun efsanesi ve şimdi yorumculuk yapan Gary Lineker, The Rest Is Football Podcast'te Victor Osimhen'den özür diledi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"



Lineker, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim." dedi.

"TAM ANLAMIYLA HARİKA BİR OYUNCU"

Sözlerine devam eden efsane, "Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

