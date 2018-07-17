Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya 45 milyon euro

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'ın transfer listesinde bulunan ve'nin elinden çıkarmak istediği Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa,'ndaki başarılı performansı sonrasında taliplerini arttırdı.Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren Nijeryalı için Suudi Arabistan temsilcisievreye girdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü en yüksek ekiplerinden olan ve geçtiğimiz gün Amrabat'ı da kadrosuna katan Al Nassr'ın Ahmed Musa için ayırdığı bütçenin 45 milyon euro olduğu ortaya çıktı.Al Nassr, Leicester City'e de Nijeryalı yıldız içinteklifini iletti.Ahmed Musa, 2017'de teknik direktör Claudio Ranieri'nin gidişinden beri Leicester City ekibi ile sadece 4 maça çıkabilmdi.Leicester City, iki sene önce golcü oyuncuyu 20 millyon Euro karşılığında CSKA'dan almıştı.