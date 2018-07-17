Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya 45 milyon euro

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Leicester City'nin elinden çıkarmak istediği Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa, 2018 Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrasında taliplerini arttırdı.
Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren Nijeryalı için Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr devreye girdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü en yüksek ekiplerinden olan ve geçtiğimiz gün Amrabat'ı da kadrosuna katan Al Nassr'ın Ahmed Musa için ayırdığı bütçenin 45 milyon euro olduğu ortaya çıktı.
Al Nassr, Leicester City'e de Nijeryalı yıldız için 45 milyon euroluk teklifini iletti.
Ahmed Musa, 2017'de teknik direktör Claudio Ranieri'nin gidişinden beri Leicester City ekibi ile sadece 4 maça çıkabilmdi.
Leicester City, iki sene önce golcü oyuncuyu 20 millyon Euro karşılığında CSKA'dan almıştı.
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Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren Nijeryalı için Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr devreye girdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü en yüksek ekiplerinden olan ve geçtiğimiz gün Amrabat'ı da kadrosuna katan Al Nassr'ın Ahmed Musa için ayırdığı bütçenin 45 milyon euro olduğu ortaya çıktı.
Al Nassr, Leicester City'e de Nijeryalı yıldız için 45 milyon euroluk teklifini iletti.
Ahmed Musa, 2017'de teknik direktör Claudio Ranieri'nin gidişinden beri Leicester City ekibi ile sadece 4 maça çıkabilmdi.
Leicester City, iki sene önce golcü oyuncuyu 20 millyon Euro karşılığında CSKA'dan almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın