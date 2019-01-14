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Galatasaray'ın Boluspor maçı kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın Boluspor maçı kadrosu
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14 Ocak 2019 13:54
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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