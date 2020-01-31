Galatasaray'da Semih Kaya kararı

, stoper transferi için eski oyuncularından Sparta Prag'da oynayan 28 yaşındakiiçin görüşmelere başladığı iddia edilmişti.Sarı kırmızılıların Semih Kaya'nın transferi için bir girişimde bulunmadığı bildirildi.Semih Kaya'nın İstanbul'da olduğu ve menajerinin de Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülüyorduGeçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.