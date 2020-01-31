Galatasaray'da Semih Kaya kararı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladığı iddia edilmişti ancak gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Semih Kaya kararı
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31 Ocak 2020 17:59
Galatasaray, stoper transferi için eski oyuncularından Sparta Prag'da oynayan 28 yaşındaki Semih Kaya için görüşmelere başladığı iddia edilmişti. 

Sarı kırmızılıların Semih Kaya'nın transferi için bir girişimde bulunmadığı bildirildi.

Semih Kaya'nın İstanbul'da olduğu ve menajerinin de Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülüyordu

Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.

 

 

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