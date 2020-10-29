Galatasaray'da scout ekibinin 19'luk hedefi

Yaz aylarında birçok oyuncuyu inceleyen ancak oyuncuları elden çıkaramadığı için takviye yapmakta zorlanan Galatasaray'ın scout ekibinin hedefindeki bir isim daha ortaya çıktı.



Rus basını, Galatasaray'ın Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için görüşmeler yaptığını ancak anlaşma sağlayamadığını yazdı.



RUBIN TAKIMDA TUTMA KARARI VERDİ



Rubin'in Genel Menajeri Rustem Saimanov'un, sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi reddettiği ve genç oyuncuyu takımda tutma kararı verdiği kaydedildi.



Lokomotiv Moskova'dan geldiği Rubin Kazan ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Kvaratskhelia, hücumda her bölgede oynayabiliyor. Gürcistan Milli Takımı'nın formasını da 5 kez sırtına geçiren genç oyuncu, iki ayağını da iyi şekilde kullanabiliyor.



Rusya'da bu sezon 12 maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



