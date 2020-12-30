Galatasaray'da orta saha bilmecesi!

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da orta saha sorunu yaşanıyor. Taylan Antalyalı'nın cezalı duruma düşmesinin ardından sakatlanan Feghouli'den de kötü haber geldi. İki oyuncusunu bu mücadelede kullanamayacak olan Fatih Terim çözüm bulmaya çalışıyor

Haber; Haberturk
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Galatasaray'da orta saha bilmecesi!
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30 Aralık 2020 12:43
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray iki şok birden yaşamıştı. Taylan Antalyalı gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken Sofiane Feghouli de sakatlanmış ve mücadeleyi tamamlayamamıştı. Cezayirli yıldızın tetkikleri dün tamamlanırken 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı da açıklandı. Haftayı lider kapatan ve Antalyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da orta saha problemi baş gösterdi.

Geçen sezon takımda olan Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitmesinden sonra Galatasaray bu bölgeye tek takviye yapmış ve Etebo'yu kiralamıştı. Teknik direktör Fatih Terim ise sorunu takım içinden çözmüş ve Taylan Antalyalı'yı savunmanın önüne, Emre Kılınç'ı da orta sahanın merkezine kaydırmıştı. İlerleyen haftalarda Sofiane Feghouli'yi de orta sahanın merkezine çeken tecrübeli çalıştırıcı, merkezdeki opsiyonlarından ikisini kaybetmiş durumda.

BELHANDA-ÖMER-EMRE KALDI

Sakatlığı devam eden ve antrenmanlara çıkamayan Etebo'nun yokluğuna Taylan ve Feghouli de eklenince teknik direktör Fatih Terim'in elinde orta sahada kullanabileceği futbolcular olarak Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Bartuğ Elmaz kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının Belhanda'yı antrenmanlarda Taylan'ın rolünde denediği öğrenildi. Top rakipteyken tempo sorunu yaşayan Emre Akbaba'yı merkezde düşünmeyen Terim'in genç futbolcu Bartuğ'u da tam hazırlamadan sahaya atmak istemediği kaydedildi.







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