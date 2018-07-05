Galatasaray taraftarı, takımlarını bu sezonki Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig macerasında yine yalnız bırakmayacak.Kombine yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış süreçlerinin geçilmesiyle beraber şu ana kadar 33 binin üzerinde satış yapıldığı öğrenildi.Galatasaray Yönetimi, en azından 40 bin kombine satılmasını hedefliyor. 1-2 büyük transferin ardından bu hedefe ulaşılmasına de kesin gözüyle bakılıyor.Rakip taraftarlara ayrılan 2 bin 500 kişilik bölüm dışındaki 50 bin koltuk için geriye kalacak 10 bin biletin kombine olarak satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.