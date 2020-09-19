Galatasaray'da Babel-Belhanda kaygısı

Galatasaray'ın Neftçi Bakü deplasmanında oynadığı karşılaşmada Babel ve Belhanda, performansıyla sınıfta kaldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Babel-Belhanda kaygısı
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19 Eylül 2020 10:47
Galatasaray, Netfçi Bakü deplasmanında rahat kazanarak turu geçerken, genel olarak takımın performansı beğenilse de bazı isimler sınıfta kaldı.

Bunların başında da Babel ile Belhanda geliyor. Her iki futbolcuyu zaten gözden çıkaran sarı-kırmızılılar Neftçi Bakü karşılaşmasındaki kötü oyun ile hayal kırıklığı yaşadılar.

Tavırları kızdırdı

Oyuncuların transferinin söz konusu olduğu bir dönemde sergilenen oyunun piyasalarını olumsuz etkileyebileceği kaygısını taşıyan sarı-kırmızılılar bu nedenle endişeliler. Özellikle Belhanda'nın Gaziantep maçındaki güzel oyunundan sonra Netfçi karşısında kötü oynaması tepki topladı. Babel'in rahat ve umursamaz tavırları da Terim'i kızdırdı.



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